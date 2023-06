Tentano di estorcere un milione di euro in Bitcoin a un imprenditore, arrestati

Tentano di estorcere un milione di euro a un imprenditore minacciando fisicamente e verbalmente lui e la sua famiglia, ma finiscono ai domiciliari. La vittima è un intermediatore finanziario dell'area ovest della Città metropolitana di Torino e non aveva mai visto prima i suoi aggressori, due uomini di 43 e 47 anni, ora accusati di estorsione aggravata.

Secondo i Carabinieri di Rivoli, che hanno condotto le indagini: ci sono gravi indizi a carico dei due. Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, i presunti estortori, in concorso tra loro, avrebbero avvicinato l'imprenditore presso la sua azienda lo scorso aprile pretendendo la restituzione di una chiavetta usb contenente un milione di euro in Bitcoin, affermando che la memoria contenente tale importo fosse di loro proprietà e doveva tornare immediatamente in loro possesso. Secondo la tesi degli inquirenti, le gravi minacce formulate dai due indagati, tra cui l'incendio dell'azienda, avrebbero spinto la vittima a presentare denuncia ai carabinieri di Rivoli.