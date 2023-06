Tir a fari spenti in autostrada, nascondeva cocaina e armi

Due uomini a bordo di un tir che viaggiava a fari spenti sono stati fermati sull'autostrada A21 Torino-Piacenza all'altezza del casello di San Michele. A intervenire agenti della Polizia Stradale di Alessandria: a bordo del mezzo l'italiano proprietario del veicolo e un albanese sono stati trovati in possesso rispettivamente di un machete, una lama tascabile e tirapugni e 99 grammi di cocaina pura, come confermato dal laboratorio della Scientifica, nello zainetto del secondo.

L'italiano è stato denunciato per violazione della normativa sulle armi e l'albanese arrestato in flagranza per spaccio di droga. L'arresto è stato convalidato dal Gip di Alessandria.