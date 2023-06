Titan, ricostruzione di una tragedia

Un sistema di rilevamento acustico top secret della marina Usa, progettato per individuare i sottomarini nemici, ha rilevato per primo l'implosione del Titan, ore dopo che il sommergibile aveva iniziato la sua missione.

Lo riferisce il Wall Street Journal citando dirigenti della difesa Usa. La Us Navy si era messa in ascolto non appena lo scafo aveva perso le comunicazioni.

Il sistema aveva rilevato quello che sospettava fosse il suono di un'implosione vicino al sito dei detriti poi scoperti non lontano dal relitto del Titanic.

La marina degli Stati Uniti ha chiesto che il sistema specifico utilizzato non fosse nominato, citando ragioni di sicurezza nazionale.

Non è chiaro a che profondità si trovasse il Titan quando si è verificata l'implosione. Il sommergibile avrebbe compiuto una discesa di circa 2 ora e 45 minuti, quando ha perso il contatto.

Il drammatico annuncio della morte delle cinque persone a bordo del Titan era stato diffuso dalla Guardia costiera americana e dalla stessa società Oceangate.

La causa citata è appunto una "catastrofica implosione", con la morte istantanea di tutti e cinque i passeggeri.

Dopo giorni di ricerche disperate, i rottami del sottomarino disperso da domenica sono stati trovati da il robot che stava setacciando i fondali. Ha rinvenuto il

telaio di atterraggio del batiscafo e la sua parte posteriore assieme ad altri tre pezzi, proprio vicino alla prua del Titanic.

Il veicolo e' imploso istantaneamente per una "catastrofica perdita di pressione", hanno spiegato successivamente le autorita', confermando i timori degli esperti.

Le attività di ricerca hanno impiegato per giorni personale costiero americano, canadese e britannico. Un dispiegamento di forze straordinario che pero' non ha

potuto nulla per salvare la vita all'amministratore delegato di Oceangate, Stockton Rush, al miliardario britannico Hamish Harding, al ricercatore francese Paul-Henry Nargeolet e all'uomo d'affari pachistano e a suo figlio, Shahzada e Suleman Dawood.

La spedizione era partita da Terranova, in Canada, il 16 giugno, con la nave appoggio Polar Prince.

Domenica 18 giugno, i cinque passeggeri hanno iniziato l'immersione nel sommergibile intorno alle 9 del mattino La loro ultima comunicazione in superficie risalirebbe alle 11:47.

Dovevano riemergere alle 18:10, ma non sono stati visti. Le autorità sarebbero state informate alle 18:35 e le operazioni di salvataggio finalmente avviate.

Una nuova speranza si era diffusa nella giornata di martedì, quando le squadre di ricerca hanno sentito una serie di “colpi”, sebbene non fossero in grado di individuare la fonte del rumore.

Ma il sommergibile era stato equipaggiato con solo 96 ore di ossigeno, ponendo giovedì come obiettivo chiave per localizzare e recuperare il sommergibile. Giovedì pomeriggio, le autorità hanno infine confermato che il sommergibile era imploso.

Tra le testimonianze raccolte dall CNN, un alto funzionario della Marina degli Stati Uniti ha detto che i rumori erano probabilmente una qualche forma di vita naturale o suoni emessi da altre navi e navi.

Alla profondità del Titanic, c'è una pressione di circa 5.600 libbre per pollice quadrato - diverse centinaia di volte la pressione che sperimentiamo in superficie, secondo Rick Murcar, direttore della formazione internazionale presso la National Association of Cave Divers.

Un'implosione catastrofica è "incredibilmente rapida", e si verifica in appena una frazione di millisecondo, ha dichiarato Aileen Maria Marty, ex ufficiale della Marina e professore alla Florida International University.