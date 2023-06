Topi nei magazzini, chiuso un ipermercato nel Torinese

L'ipermercato Carrefour di via Caselle a Leini, nel Torinese, è stato chiuso temporaneamente a seguito di un controllo dei carabinieri del Nas e del personale dell'Asl To4. All'interno dell'edificio, infatti, in particolare nei magazzini, è stata rilevata la presenza di topi. Il sopralluogo dei Nas e degli ispettori è stato effettuato nel corso della giornata di mercoledì e giovedì sera è arrivata la decisione di chiudere il punto vendita.

"Carrefour Italia è profondamente dispiaciuta per quanto rilevato dalle autorità sanitarie e conferma di essersi immediatamente adoperata per risolvere il problema - fanno sapere dall'azienda - attraverso tempestive attività di disinfestazione, sanificazione, e interventi di manutenzione". "L'azienda applica rigorosi controlli igienici e anti-infestazione su tutta la rete di negozi e svolge periodicamente, secondo i protocolli, regolari verifiche per assicurare sicurezza e salute ai propri collaboratori e a tutti i clienti - aggiungono da Carrefour Italia - rinnova altresì il proprio impegno per la piena applicazione di tutte le misure necessarie a garantire la completa salubrità dei luoghi di vendita e di lavoro".