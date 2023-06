Torino, al via la campagna abbonamenti 2023/2024

Prende il via oggi, di fatto, la nuova stagione del Torino con l'apertura della campagna abbonamenti 2023/2024 per le sfide casalinghe della prossima Serie A. Gli abbonati dello scorso anno hanno diritto ad uno sconto, a patto di acquistare l'abbonamento entro il 29 luglio. Fino a questa data i vecchi abbonati conservano il proprio posto. Potranno confermarlo o cambiarlo. Possibile da adesso anche la vendita libera, a prezzo pieno.

Torino Fc, abbonamenti stagione 2023-2024, i prezzi per chi è già abbonato

Per i vecchi abbonati un posto in “Maratona” costa 220 euro, 180 per le donne, 150 per i minorenni. In Curva Primavera costa 200 euro, 160 per le donne, 99 per i minorenni fino ad esaurimento posti, gli altri pagheranno 130. Un posto tra i Distinti Granata costa 340 euro, 250 per le donne, 170 per i minorenni. In Tribuna Granata si pagheranno 390 euro, 320 per le donne, 190 per i minorenni. Infine sulle Poltroncine Granata il prezzo è unico, 750 euro.

Torino Fc, abbonamenti stagione 2023-2024, i prezzi in vendita libera

Gli abbonamenti in vendita libera sono un po' più costosi: in Maratona si spenderanno 250 euro, 210 per le donne, 180 per i minorenni. In Curva Primavera costa 230 euro, 190 per le donne, 99 per i minorenni fino ad esaurimento posti, gli altri pagheranno 160. Un posto tra i Distinti Granata costa 380 euro, 265 per le donne, 200 per i minorenni. In Tribuna Granata si pagheranno 450 euro, 340 per le donne, 230 per i minorenni. Infine sulle Poltroncine Granata il prezzo è unico, 800 euro.

Per l'acquisto è necessaria la tessera fedeltà “Cuore Granata” in corso di validità ed un documento d'identità. In caso di acquisto presso le biglietterie dello stadio Olimpico non si pagheranno commissioni di servizio.