Torino, manifestazione dei peruviani in solidarietà dell'ex presidente Castillo

Manifestazione a Torino in solidarietà dell’ex presidente del Perù, Pedro Castillo Terrones, nel pomeriggio di oggi, domenica 18 giugno. Alcune decine di esponenti della comunità peruviana torinese si sono riunite per lanciare il loro grido d’allarme sulla democrazia nel loro Paese. “Le popolazioni in Perù stanno attraversando una crisi politica a causa della violazione dello Stato di diritto, un problema che ha provocato più di 70 omicidi, migliaia di feriti e perseguitati” si legge nella convocazione.

Il corteo si è sviluppato per le vie del centro e i partecipanti si sono fermati in piazza Castello per esporre striscioni e cartelli in favore dell’ex presidente, arrestato con l’accusa di aver tentato un golpe. La manifestazione si è conclusa senza particolari tensioni.