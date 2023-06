Torino non si ferma e approda alla finale promozione

Di fronte allo splendido pubblico del Pala Gianni Asti, Torino compie l'impresa e batte anche in gara-4 la corazzata Treviglio.

Il successo matura nel secondo tempo. Rispetto all'ultima sfida, infatti, i ragazzi di Ciani sbagliano l'approccio e il primo tempo si chiude 44-37 per i lombardi. Il confronto negli spogliatoi probabilmente funziona e Torino torna in campo con un altro piglio. Il terzo quarto si chiude sul 63-61 per Treviglio, poi uno strepitoso Mayfield - autore di 26 punti - e il canestro decisivo sulla sirena di Guariglia per l'88-87 concretizzano il sogno gialloblù. Torino approda nella serie di finale che vale la promozione in A1 dove affronterà la vincente tra Pistoia e Cantù, ferme sul 2-2 nell'altra semifinale.

Nei playout preziosissima vittoria anche per Casale Monferrato che batte Chieti 89-74 portandosi sul 2-1. Lunedì gara-4 di nuovo tra le mura amiche.