Allarme per un ragazzo nel Po. Ricerche in corso con elicottero e sommozzatori, ma senza esito

Nel tardo pomeriggio di sabato, 17 giugno, i Vigili del fuoco di Torino hanno attivato le ricerche per un possibile annegamento nelle acque del Po, all'altezza di corso Moncalieri. L'allarme è stato lanciato intorno alle 17.30 da un passante, che ha visto un gruppo di tre ragazzi - probabilmente di origine straniera - tuffarsi nel fiume. Dall'acqua, però, ne sono emersi solo due, gesticolando come per chiedere aiuto.

Ricerche ancora in corso

Quando i Vigili del fuoco sono arrivati sul posto, non hanno trovato nessuno. Sulla sponda del fiume era rimasto solo qualche indumento abbandonato. Per le ricerche, condotte insieme alla polizia e finora senza esito, sono stati attivati i sommozzatori, un elicottero e i droni che hanno sorvolato l'area e l'unità cinofila che ha battuto gli argini. Le operazioni sono andate avanti fino alla tarda serata di sabato e riprenderanno all'alba di domenica.