Torino Pride 2023, in corteo dal quartiere Aurora al Parco del Valentino

Nuovo percorso quest'anno per il Torino Pride, che si svolgerà sabato 17 giugno dalle 16.30 alle 20. Per permettere lo svolgimento della manifestazione, organizzata dal Coordinamento Torino Pride Lgbt con il patrocinio della Città di Torino, della Città Metropolitana, dell’Accademia Albertina delle Belle Arti, del Politecnico di Torino e dell’Università di Torino, le strade saranno chiuse già dalle 13.30.

Il percorso

Il corteo - comunica una nota del Comune di Torino - partirà intorno alle 16.30 da corso Vercelli, nel tratto compreso tra corso Novara e corso Emilia, dove già dalle 14 è prevista la presenza di partecipanti. La manifestazione si muoverà in direzione del Parco del Valentino, dove è previsto l’arrivo intorno alle 20.

Il corteo seguirà il seguente percorso: partenza - corso Vercelli (tratto corso Novara - corso Emilia), corso Emilia, corso Brescia, largo Brescia, via Bologna, ponte Bologna, corso XI Febbraio (carreggiata ovest), corso Regina Margherita (carreggiata laterale sud), Rondò Rivella (perimetrale sud), corso San Maurizio (carreggiata centrale), lungo Po Cadorna, piazza Vittorio Veneto (attraversamento), lungo Po Diaz, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II (attraversamento), viale Virgilio, Parco del Valentino -

arrivo. Gli assi viabili attraversati dalla manifestazione e quelli che incrociano il percorso saranno chiusi per il tempo necessario a garantire il passaggio in sicurezza del corteo.