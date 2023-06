Tentano estorsione per un cellulare, arrestati

Hanno trovato un cellulare nella stazione di Porta Susa ma anziché restituirlo hanno chiesto al proprietario 50 euro per riaverlo indietro. Un uomo moldavo ed una complice italiana sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di tentata estorsione.

Il proprietario del telefono, un 23enne italiano, resosi conto di aver smarrito lo smartphone in stazione, ha presentato denuncia alla polizia. Nel frattempo, dopo aver chiamato il suo numero, si è sentito rispondere dall'uomo che se avesse voluto nuovamente l'apparecchio avrebbe dovuto pagare 50 euro, fissando l'appuntamento per lo scambio in un centro commerciale.

Il giovane è andato all'appuntamento, accompagnato da poliziotti in borghese che hanno fermato la coppia al momento dello scambio. Il moldavo è stato sottoposto a processo per direttissima e condannato a 8 mesi di reclusione e una multa di 180 euro, mentre la donna è in attesa di giudizio e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.