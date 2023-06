Torna ad Arona l'Arca musicale di Noa

Dal 22 al 25 giugno 2023, torna con la sua seconda edizione il “Noa’s Ark Festival”: quattro giorni di musica per una manifestazione ideata l'anno scorso dall'artista israeliana Noa e il suo storico collaboratore Gil Dor, realizzata grazie al contributo del Ministero della Cultura e del Comune di Arona.

Il programma

L’obiettivo del Festival è quello di “promuovere l'unione di arte, cultura e scienza che rafforzano l'uguaglianza, la solidarietà e l'unicità di tutti gli esseri viventi”.

Ogni giorno sarà presentata una tematica diversa attraverso la collaborazione con artisti provenienti da tutto il mondo che si esibiranno all’interno del Parco della Rocca Borromea sul Lago Maggiore.



La serata del 22 giugno sarà interamente dedicata alla musica classica: ad esibirsi sul palco saranno il pianista David Fray, solista e musicista da camera, e le due violoncelliste di fama internazionale Hila Karni e Lir Vaginsky.



Nella serata del 23 giugno, che sarà anche il compleanno di Noa, la tematica al centro dell’attenzione sarà quella delle “identità regionali”; durante lo spettacolo saranno presentati al pubblico Iñaki Salvador, celebre pianista, compositore, arrangiatore ed educatore basco, e Judit Neddermann, cantautrice catalana.



Si proseguirà poi con la serata del 24 giugno, il cui tema sarà invece “Guerra e Pace”. Calcheranno il palco del Noa’s Ark Festival diversi musicisti provenienti da tre Paesi in conflitto: Ucraina, Iran e Israele.



Infine, gli artisti che animeranno il palco del Festival nella serata finale del 25 giugno porteranno in scena il jazz: si inizierà con l'Antonio Faraò Trio, per poi concludere con un'esibizione speciale dell'ensemble Noa and Gil Dor con Omri Abramov all'EWI e al sassofono, Gadi Seri alla batteria e pianoforte Omri Mor al pianoforte.