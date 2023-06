Torna il festival dell'economia, a Torino il futuro della globalizzazione

Nuove tecnologie, intelligenza artificiale, movimenti di persone e capitali e un grande punto interrogativo: quale sarà il futuro della globalizzazione tra aperture internazionali e il ritorno di nazionalismi e protezionismi, guerre e pandemie? E come affrontare crisi sempre più frequenti, aumento delle disuguaglianze e impoverimento dei redditi?

Il festival

Domande attorno a cui ruotano i quattro giorni della seconda edizione torinese, dopo il trasloco da Trento, del Festival dell’economia. Questioni che stimoleranno le riflessioni di premi Nobel, esponenti del mondo della politica e delle istituzioni nazionali e internazionali, operatori del settore, società civile, operatori del sociale. Un filo rosso che si snoda attraverso 115 incontri e 170 ospiti.

L'inaugurazione

Per l’apertura il dialogo tra l’economista ed ex premier Mario Monti e Margrethe Vestager, commissaria europea per la Concorrenza, che ragionano su integrazione europea e aiuti di Stato. Poi la lectio magistralis inaugurale del premio Nobel Michael Spence che assieme a Tito Boeri, direttore scientifico della manifestazione, affronta il tema delle “Transizioni globali” che stanno affrontando le nostre società, tra trasformazione digitale, cambiamento climatico, new green deal, mercati emergenti e invecchiamento della popolazione.

I luoghi

Il festival si rivolge non tanto, o non solo, ai professionisti del settore ma soprattutto alla cittadinanza e intende coinvolgere Torino in una riflessione diffusa e capillare: la partecipazione della scorsa edizione è lì a dimostrarlo. Non a caso gli appuntamenti saranno spalmati in diverse sedi, con il cuore pulsante tra teatro Carignano, museo del Risorgimento e Circolo dei Lettori, e poi il grattacielo di Intesa-Sanpaolo, l’auditorium Rai e quello della Biblioteca Nazionale, il cinema Massimo e il museo Egizio, e tanti altri ancora.