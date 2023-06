Toro Primavera, sfuma il sogno scudetto

Calcio. Termina in semifinale il sogno scudetto del Torino Primavera. I granata di Scurto sono stati sconfitti per 1 a 0 dalla Fiorentina di Alberto Aquilani in una gara combattuta fino al fischio finale, allo stadio Ricci di Sassuolo. Ai granata, arrivati secondi in campionato, bastava anche il pareggio in virtù del miglior posizionamento in classifica. In finale i viola incontreranno il Lecce.