Traffico passeggeri in crescita, maggio da record all'aeroporto di Caselle

Grazie a un maggio da record, torna a livelli pre-pandemia il traffico passeggeri all'Aeroporto di Torino, anzi migliora. Nei primi 5 mesi del 2023, con 1.859.610 passeggeri movimentati la crescita è del +23,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 (1.507.311 passeggeri) e in aumento del +10% sullo stesso periodo del 2019, ultimo anno pre-Covid (1.684.264 passeggeri). Superato così ogni primato precedente, con un +7% anche sul miglior risultato risalente al 2017 (1.740.231 passeggeri).

I numeri

Il risultato raggiunto nel periodo gennaio-maggio arriva dopo un primo quadrimestre già ottimo rispetto al trend nazionale del sistema aeroportuale: se nel periodo gennaio-aprile, infatti, gli aeroporti italiani registrano ancora un -2,4% rispetto al traffico registrato nel 2019 (dati Assaeroporti), l’aeroporto di Torino ha fatto segnare un +7% rispetto al periodo pre-pandemico.

Record di maggio

Quello del 2023 si conferma come il miglior mese di maggio nella storia dell’aeroporto di Torino, con 393.118 passeggeri: viene superato del +4% il dato registrato a maggio 2022 (378.361 passeggeri), con un incremento del +26% rispetto a maggio 2019 (313.028 passeggeri).

I motivi della crescita

A premiare lo scalo la ripresa del traffico neve nel primo quadrimestre del 2023 da parte degli sciatori del Nord Europa e i crescenti flussi turistici incoming sul territorio piemontese legati ai ponti di primavera. Napoli, Catania e Roma Fiumicino si confermano le destinazioni più trafficate in assoluto in questi primi 5 mesi del 2023; per quel che riguarda le destinazioni internazionali il podio è invece occupato da Londra Gatwick, Barcellona e Parigi Charles de Gaulle.