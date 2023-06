Trasporto pubblico: nuovi collegamenti tra Torino e Venaria

Sarà attiva da lunedì prossimo, 3 luglio, la riorganizzazione della rete di trasporto pubblico locale che interesserà i comuni della zona Ovest della cintura di Torino e prevede l’istituzione di un collegamento con il Polo sanitario di Venaria.

Il progetto coinvolge Alpignano, Casellette, Collegno, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, Rivoli, San Gillio, Val della Torre e Venaria Reale e intende rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini del territorio rispetto ad un servizio essenziale come quello sanitario. Contemporaneamente, ci si pone l’obiettivo di migliorare la mobilità complessiva tra i Comuni, favorendo gli spostamenti veloci e l’adduzione alle reti forti (SFM3 ad Alpignano, M1 a Fermi), riducendo le sovrapposizioni tra diversi servizi di trasporto (urbani, extraurbani, ferrovia) e reinvestendo le percorrenze così risparmiate nella rete stessa.

Giudizi positivi dai sindaci dell'area: i cittadini avranno a disposizione un’ampia scelta di collegamenti e saranno così invogliati ad usare maggiormente il trasporto pubblico.

La nuova rete in dettaglio

Vengono razionalizzati gli orari di esercizio mediante il cadenzamento delle partenze e l’integrazione dei passaggi delle diverse linee, che sulle tratte di percorso comune sono coordinati per aumentare la frequenza complessiva. Questo permette di potenziare la rete tra le linee interessate, così da favorire l’interscambio tra le stesse e l’accessibilità a destinazioni servite da linee diverse.

Il servizio è inoltre stato studiato per essere sostenibile anche per le aziende, in termini di impegno di veicoli in ora di punta e di efficienza dei turni, così da garantire migliore regolarità.

A settembre avverrà un potenziamento caratterizzato dal ripristino dei collegamenti dedicati agli istituti scolastici e con l’incremento delle frequenze in ora di punta, per offrire posti in numero adeguato alla domanda di mobilità dell’area.

Nell’autunno sarà inoltre introdotto un ulteriore collegamento tra l’ospedale di Rivoli e il Polo sanitario di Venaria, così da potenziare i servizi verso gli ospedali e migliorare l’accessibilità da tutto il territorio.

Linee suburbane (GTT)

◦ NUOVA LINEA 159 Torino-Venaria-Druento-S.Gillio-Pianezza: collega in modo diretto l’asse Druento-S.Gillio-Pianezza con il Polo sanitario di Venaria, l’area della Continassa e piazza Stampalia, con corse ogni 60’;

• LINEA 32 Torino (Martinetto)-Alpignano deviata nella zona commerciale di Collegno (Ikea, PIP) anzichè da via Pianezza, con passaggi ogni 30’ in coincidenza con i treni da e per Torino ad Alpignano;

• NUOVA LINEA 132 Alpignano-Fermi: si alterna con la linea 32 sulla tratta da Alpignano a Collegno Portalupi, poi prosegue per la stazione Fermi della Metro lungo la variante

◦ LINEA CP1 Pianezza-Fermi: velocizzato il transito (passaggio in via Venaria a Collegno e senza piazza I Maggio), così da poter essere cadenzata ai 30’; si alterna con la linea 132 sulla tratta da Pianezza a Fermi.

Linee extraurbane (EXTRA.TO, operate da Gherra)

▪ LINEA 146 Pianezza-Val Ceronda: serve San Gillio, La Cassa e Givoletto con percorso “passante” diretto a Pianezza (così da favorire in un solo passaggio la salita e discesa degli utenti e poter effettuare più servizio a parità di percorrenze); a Pianezza fa coincidenza da/per Alpignano e Fermi (L132/CP1); a San Gillio coincidenza con la linea 159 per Druento/Venaria ospedale/piazza Stampalia;

• LINEA 148 Valdellatorre-Alpignano: serve Valdellatorre e l’area di Brione/Pragranero/Grange Palmero, collegandoli con la rete ad Alpignano in coincidenza con i treni (proseguimento per Fermi su L132, per Rivoli su L432).