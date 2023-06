Travolto dal trattore, morto agricoltore sessantenne

Un agricoltore sessantenne è morto travolto dal trattore sul quale stava lavorando nel comune cuneese di Monteu Roero. La tragedia è avvenuta in frazione San Bernardo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato travolto dal mezzo in movimento. Vani i tentativi di rianimazione sul posto da parte dell'équipe del 118, intervenuta con l'elisoccorso. Si tratta del sesto incidente agricolo mortale in provincia di Cuneo nell'anno 2023.