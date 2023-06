Tre bandi della Fondazione Crc per animare l'estate del Rondò dei Talenti

Favorire la fruizione del Rondò dei Talenti, nuovo polo culturale di Cuneo, incentivando l’offerta di corsi, laboratori e attività: sono questi gli obiettivi di Talenti in Movimento, Spazi Bianchi e Spazi Liberi, i tre bandi della Fondazione Crc attualmente aperti sul fronte Rondò dei Talenti.

Talenti in Movimento

Ai destinatari del bando Talenti in Movimento, sempre aperto, si sono aggiunti i centri estivi, che possono richiedere l’assegnazione di contributi fino a 700 euro per la copertura delle spese di trasporto per le visite educative e didattiche al Rondò dei Talenti. Da giugno a settembre saranno numerose le proposte laboratoriali tra cui scegliere, dal laboratorio «Esploratori di Talenti» organizzato dalla Città dei Talenti a «Discovery Leonardo» e «Future Cities. Ingegneri delle città con Modi» a cura del PLIN - Project for Learning Innovation, passando per due laboratori di robotica del laboratorio e.DO Learning Lab.

Spazi Bianchi e Spazi Liberi

Attraverso le nuove edizioni dei bandi Spazi Bianchi e Spazi Liberi il Rondò dei Talenti guarda invece alla sua offerta di corsi e laboratori da settembre 2023 a giugno 2024. Il bando Spazi Bianchi - Laboratori al Rondò, aperto fino al 31 luglio, sostiene enti del territorio - scuole, associazioni culturali teatrali o musicali, associazioni sportive, comuni, parrocchie, cooperative - nella proposta di attività laboratoriali con finalità educativa e un collegamento con la promozione e la scoperta del talento e lo sviluppo delle intelligenze. I laboratori, dedicati a bambini e famiglie, si svolgeranno nei pomeriggi del fine settimana al piano terra del Rondò dei Talenti. Per ogni progetto selezionato è previsto un contributo di 1.000 euro, per un budget complessivo di 40mila euro messi a disposizione dal bando.



Il bando Spazi Liberi - Corsi e attività al Rondò dei Talenti, aperto "a sportello" fino al 30 settembre, assegnerà a titolo gratuito l’utilizzo degli spazi del piano terra, del secondo e del quarto piano del Rondò dei Talenti a enti del territorio promotori di corsi o attività laboratoriali continuative - con un minimo di quattro e un massimo di venti incontri - con finalità educativa e un collegamento con la promozione della scoperta del talento, l’esplorazione e lo sviluppo delle intelligenze multiple.

"Le nuove generazioni sono centrali nell'attività della Fondazione CRC: il Rondò dei Talenti è un progetto straordinario su cui intendiamo concentrare i nostri sforzi, a partire dalle attività previste per l'estate che, grazie ai nuovi bandi, garantiranno opportunità di grande interesse ai centri estivi, alle scuole, agli studenti e famiglie", commenta Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC.