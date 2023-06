Tre serate di musica classica a Pino Torinese. E ora inizia la rassegna estiva

“E…state a Pino”

Archiviata la rassegna musicale, il comune di Pino Torinese si prepara ora ad accogliere la lunga stagione di eventi previsti per l'estate, dalla fotografia al cinema, dalla musica all'astronomia. Si parte domenica 2 luglio alle 17 presso Villa Grazia con il “Pino Photo Contest”, l’evento promosso dalla Consulta Giovanile Pinese che da anni coinvolge fotografi professionisti e amatoriali alla scoperta del territorio attraverso uno sguardo nuovo, guidato dall’obiettivo della propria macchina fotografica o dello smartphone. “E…state a Pino” prosegue poi con il concerto jazz “Frubers in the sky”; una serie di presentazioni di libri promosse dall’associazione Vivere; la serata osservativa presso il Planetario Infini.To prevista per venerdì 7 luglio (in replica ad agosto per l’osservazione delle Perseidi); il recital “La musica nel cuore” di Fabrizio Voghera; il dj set “Jam the pine” previsto per domenica 16 luglio; il concerto jazz del gruppo “Why not jazz quartet”; il concerto del musicista Davide “Boosta” Dileo dei Subsonica in “Post Piano Session”. Ecco il programma completo con tutte le date: