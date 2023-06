Treni, modifiche alla circolazione sulla Alessandria-Piacenza e tra Vercelli e Mortara

Settimane complicate in vista per i viaggiatori e pendolari su alcune linee ferroviarie piemontesi. Per lavori infatti sono in programma alcune interruzioni di servizio con bus sostitutivi.

Due mesi di lavori sulla Vercelli-Pavia

L'intervento più impattante è previsto sulla Vercelli-Pavia. Da domenica 11 giugno fino a domenica 10 settembre i treni saranno sostituiti da bus tra Vercelli e Mortara. Questo per permettere il rinnovo di circa 25 km di binario tra Bivio Sesia e Mortara e nel risanamento della massicciata ferroviaria per un investimento complessivo di 15 milioni di euro.

Interruzioni nei weekend sulla Alessandria – Piacenza

Limitati ai weekend invece i disagi per i lavori propedeutici all’innesto del Terzo Valico dei Giovi sulla linea convenzionale Alessandria – Piacenza. In particolare, il proseguimento degli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) si concentreranno tra Alessandria e Tortona; per consentire le attività di cantiere, nei fine settimana 10-11 e 24-25 giugno, dalle prime ore del pomeriggio del sabato alle ore serali della domenica, la circolazione ferroviaria sarà così modificata: regionali tra Asti e Voghera saranno sostituiti da bus nella tratta tra Alessandria e Voghera; regionali tra Alessandria e Milano saranno sostituiti da bus nella tratta tra Alessandria e Tortona; i treni Intercity notte 754 Lecce – Torino e 757 Torino – Lecce saranno deviati via Milano (Novara) nei giorni 10 e 24 giugno.