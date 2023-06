Turismo, boom di arrivi in Piemonte tra aprile e maggio

Sorride il comparto del turismo in Piemonte.

Sono stati due milioni i turisti nella nostra regione tra gennaio e maggio, con un boom di stranieri. L'aumento è del 14 per cento rispetto all'11 per cento dello stesso periodo dell'anno scorso. Mentre se si considerano gli arrivi dall'estero, l'incremento è del 37 per cento. In tutto sono stati 5 milioni i pernottamenti.

Il dato arriva dalla Regione Piemonte e da VisitPiemonte. Si tratta - è il commento del presidente Cirio - di un risultato lusinghiero, soprattutto se si considera che il trend italiano nella media è stato meno performante.

Dunque il settore va bene e continua dare segni di ulteriore miglioramento.

Infatti per i mesi estivi si prevede, dai dati ricavati dalle piattaforme di prenotazioni on line, che sul 40 per cento di camere disponibili soltanto una su 4 risulta prenotabile in tutto il Piemonte; su Torino quelle prenotabili sono il 40 per cento su una offerta del 63 per cento sempre on line.

Per quanto riguarda lo specifico del turismo straniero, il primo paese di provenienza dei turisti è la Germania, poi la Svizzera, la Francia, il Regno Unito e i Paesi Bassi, con un incremento del 20 per cento rispetto al 2022.

Al sesto posto gli Stati Uniti con un incremento del 50 per cento.

Insomma, tutti i prodotti turisti sono in crescita: la montagna, i laghi, le colline piemontesi, Torino e la sua cintura.

Anche le recensioni on line sono positive, con un gradimento di 88 punti quasi su 100.