Ultimo giorno di scuola per oltre mezzo milione di studenti piemontesi

Ultimo giorno di scuola per più di mezzo milione di alunni piemontesi di 540 istituti statali di ogni ordine e grado, oltre 257mila soltanto a Torino e provincia. In tanti nel capoluogo regionale hanno scelto come tradizione di festeggiare bagnandosi nelle fontane di piazza Castello. Per la maggior parte iniziano così le vacanze. Ma per 70 mila non è ancora tempo di riporre libri e zaini: ci sono gli esami.

Chi attende gli esami

A dover affrontare la prova di terza media, entro il 30 giugno, sono in 39mila di cui più di 20mila a Torino e provincia. Maturità invece per 32.857 studenti diminuiti del 2,2% rispetto al 2022 (solo Cuneo e VCO hanno numero di candidati in aumento): 16.340 nei licei, 10.804 degli istituti tecnici e 5.713 dei professionali. L'appuntamento con la prima prova dell’esame di Stato è fissata per tutti mercoledì 21 giugno con il tema di italiano. Seconda prova il giorno successivo e poi il colloquio orale. Sarà la prima maturità post covid. Per chi non finisce gli studi si tornerà sui banchi in Piemonte l'11 settembre.