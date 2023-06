Un concerto al cimitero Monumentale per San Giovanni

Nell'ingresso principale del cimitero Monumentale di Torino, in occasione dei festeggiamenti per San Giovanni Battista, è previsto un concerto di musica strumentale, corale e solistica. Tanti i brani in programma come l’Hallelujah” dal Messiah di George Frideric Handel, o la 3° Suite per orchestra di Johann Sebastian Bach o ancora, in conclusione, in omaggio al sacro luogo cimiteriale, il “In Paradisum” dal Requiem di Gabriel Faurè, in cui l’autore esprime una lieta liberazione, un’aspirazione alla felicità dell’aldilà, anziché un doloroso trapasso.

L’esecuzione vedrà la partecipazione di due realtà culturali torinesi, l’orchestra Melos Filarmonica e la Corale dell’Accademia Stefano Tempia. L’organico orchestrale e corale sarà composto da 65 elementi.

La Corale eseguirà in apertura del concerto l’Inno della natività di San Giovanni Battista di Orlando Di Lasso, dedicata al Santo Patrono della Città di Torino.