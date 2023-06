Un dolore che non passa, il ricordo della tragedia di piazza San Carlo

E' un giorno triste per Viviana D'Ingeo, un giorno da ricordare e per non dimenticare quel 3 giugno del 2017 quando la folla impazzita segnò il destino di due famiglie che ancora oggi piangono le vittime Erika Pioletti e Marisa Amato: quest'ultima morta 19 mesi dopo essere rimasta tetraplegica a causa di un trauma vertebro-midollare per stata travolta dalla folla in fuga da piazza San Carlo durante la proiezione su maxischermo della finale Champions League Juventus-Real Madrid.

La cerimonia

La sera del 3 giugno Marisa era uscita con il marito Vincenzo D’Ingeo per una passeggiata. Si trovano in via Santa Teresa quando vennero travolti dai tifosi. A distanza di sei anni, una piccola folla in piazza San Carlo ricorda le vittime, in una una cerimonia sofferta e discreta alla presenza delle autorità, dei familiari e degli amici. Presente anche Chiara Appendino, sindaca all'epoca dei fatti e condannata in primo grado a 18 mesi di reclusione per quei fatti drammatici.

