Un Consiglio regionale unito, in apertura di seduta, nel minuto di silenzio per la morte di Silvio Berlusconi. Ricordato anche nell'intervento in aula del presidente dell'assemblea Stefano Allasia. Per mercoledì, giorno dei funerali di Stato in duomo a Milano, il Governo ha dichiarato il lutto nazionale. Disposta anche l'esposizione delle bandiere a mezz'asta in tutti i Comuni e nelle sedi degli edfici pubblici.

UN MINUTO DI SILENZIO PER BERLUSCONI