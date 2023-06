Un weekend all'insegna del sole e del caldo, le previsioni meteo

Ci attende poi un weekend all’insegna del sole su tutto il Piemonte, complice anche il rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre, che garantirà un sabato con cielo sereno o poco nuvoloso e una domenica con poche nubi in pianura e qualche addensamento cumuliforme al pomeriggio sulle Alpi, specie tra Torinese e Cuneese.

Le previsioni per sabato 24 giugno

Le previsioni per domenica 25 giugno

Venerdì temperature stazionarie con massime pomeridiane intorno ai 30-34°C, in lieve calo sabato intorno ai 28-31°C, poi in nuovo aumento domenica sui 30-33°C in pianura.

Fase stabile, soleggiata e calda che perdurerà almeno fino a metà della prossima settimana, poi possibile ritorno di qualche temporale su Alpi e vicine pianure.