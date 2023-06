Una corsia aggiuntiva sulla A32

Una corsia aggiuntiva per agevolare il traffico nella Val di Susa durante il periodo di cantiere sulla tratta Rivoli-Avigliana dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. E' la decisione presa al termine dell'incontro tra Regione Piemonte, Città Metropolitana e Sitaf: in sostanza, nella carreggiata opposta da Rivoli ad Avigliana, verrà attivato il doppio senso di marcia con mantenimento di una corsia in direzione Avigliana.

“L’ulteriore corsia di transito in direzione Torino che Sitaf attiverà dal mese di giugno a partire dalla prossima settimana sulla A32 è una prima risposta positiva alle segnalazioni che gli amministratori del territorio valsusino avevano con forza presentato. Ringrazio l’assessore regionale Marco Gabusi per aver convocato il tavolo di concertazione. Quando la Valle di Susa dimostra compattezza, i risultati arrivano”. Con queste parole il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo ha commentato la decisione.

I lavori sulla provinciale 141

I cantieri sullo svincolo di Volvera termineranno entro il 17 giugno: lo ha affermato Ativa, la società che ha in capo i lavori sulla strada provinciale 141 Volvera-Piossasco, nell’incontro con Città Metropolitana richiesto da Regione Piemonte per verificare l’andamento dei lavori e le tempistiche di conclusione.

«Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte della popolazione sulle criticità - ha spiegato Marco Gabusi assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte -. Come Regione abbiamo voluto verificare personalmente la situazione incontrando Ativa e poter dare delle risposte ai cittadini».