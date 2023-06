In tarda mattinata la strada Valduggia-Borgosesia Sp76, rimasta bloccata per una frana per diverse ore, è stata riaperta a senso unico alternato.

Questa mattina intorno alle 5 l'intervento della squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Sesia per un cedimento che ha ostruito completamente la Sp 76 "della Cremosina". A provocare lo smottamento è stata la grande quantità di pioggia caduta negli ultimi giorni.