Una gondola d'eccezione per la festa patronale di Torino

La gondola della Reggia di Venaria prestata al fiume Po per San Giovanni. Il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude ha consegnato alla Società Canottieri Armida una delle due gondole presenti sulla Peschiera dei Giardini della Reggia, simbolo e testimonianza delle gondole storiche che accompagnarono ai primi del Settecento da Venezia fino a Torino il cosiddetto Bucintoro dei Savoia, fiabesca imbarcazione utilizzata per le parate reali oggi visibile alla Reggia, commissionato a Venezia da Vittorio Amedeo II nel 1729 per la residenza fluviale del Valentino.

L'Armida curerà la manutenzione e l’utilizzo della gondola che sarà protagonista di una prima esibizione con le insegne delle Residenze Reali Sabaude e della Venaria Reale in occasione della prossima festa di San Giovanni, patrono di Torino, rievocando in questo modo le regate storiche ricorrenti sul Po fin dal XVI secolo.

La gondola è stata trasbordata nel fiume all'altezza dei Murazzi, così il 24 giugno sera potrà capeggiare il corteo di imbarcazioni al Valentino. Si tratterà di una “gondola sollazziera”, secondo il gergo veneziano del XVIII secolo, in quanto a bordo ci saranno i suonatori di corno dell’Accademia di Sant’Uberto che si esibiranno con musiche barocche sull’acqua.

Nel 2022 l’Accademia di Sant’Uberto onlus aveva animato la consueta regata con fiaccole dei canottieri torinesi dal Valentino fino agli Amici del Fiume prima dei fuochi, con “musiche sull’acqua” eseguite dall’Equipaggio della Regia Venaria di corni da caccia (Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco 2020) e dai Musici della Scuderia (ottoni e timpani).