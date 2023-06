Una via per ricordare Teresa Mattei, Lidia Menapace, Ernestina Prola e Aida Ribero

Quattro figure femminili che si sono imposte in quanto tali in ambiti diversi e legate in qualche modo alla città di Torino. A loro il Comune ha deciso di intitolare quattro vie in strada della Pronda 69. Sono: Lidia Menapace; Ernestina Prola; Teresa Mattei; Aida Ribero.

Lidia Menapace

Novara, 3.04.1924 – Bolzano, 7.12.2020



Partigiana, dirigente politica e saggista. Laureata in Letteratura italiana, scrive per Il Manifesto, che contribuisce a fondare.

Attivista del movimento pacifista e femminista. Nel 2014 pubblica il libro autobiografico “Io, partigiana. la mia resistenza”. Di sé disse «Sono ex tante cose, ma non ex partigiana, perché essere partigiani è una scelta di vita».