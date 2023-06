Vagava cercando il suo alloggio, anziana salvata dai carabinieri

Vagava di notte al santuario di Oropa in cerca del suo alloggio. Una donna di 81 anni, invalida, ha così chiamato i carabinieri. Sola ed impaurita anche per il violento temporale in atto, è rimasta al telefono con l'operatore della centrale operativa dell'Armaa che ha iniziato a tranquillizzarla. Nel frattempo un equipaggio della stazione carabinieri di Biella ha raggiunto Oropa rintracciando la donna. Una volta rassicurata, è stata accompagnata nella propria stanza per trascorrere la notte. Stamattina i militari sono tornati al santuario dedicato alla Madonna Nera per sincerarsi delle condizioni dell'anziana ricevendo da lei i ringraziamenti.