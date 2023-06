Vendita dell'ospedale di Settimo, tutto rimandato al 16 giugno

Si è svolto questa mattina alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, l'incontro tra i soci pubblici dell'ospedale di Settimo (Asl To4, Asl Città di Torino e Comune di Settimo) nel quale sono state valutate le linee di indirizzo per la prosecuzione dell'attività di vendita, secondo le procedure previste dal Codice civile. I soci dell'ospedale si sono riuniti in assemblea, fissando una nuova convocazione per il 16 giugno, in modo da svolgere tutti gli approfondimenti di legge necessari per valutare nel

dettaglio le ipotesi tecniche percorribili in questa fase.