Via libera allo psicologo a scuola

Nelle aule del Piemonte arriverà lo psicologo scolastico, che si occuperà del benessere di allievi, genitori, insegnanti e personale amministrativo. Lo ha deciso il Consiglio Regionale con un voto bipartisan. Già pronti 600 mila euro per il prossimo triennio. Gli "Psicologi scolastici" saranno presenti in tutte le scuole di ordine e grado, ma in questi tre anni il servizio sarà sperimentale per poi entrare a regime nel triennio successivo.

Gli psicologi potranno svolgere la loro attività come sportelli di ascolto, prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicofisica, sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo e delle competenze relazionali, sviluppo del senso di autostima, contrasto al bullismo ed alle diffusione delle dipendenze, contrasto al disagio relazionale anche dovuto alla pandemia Covid-19, sostegno all'orientamento.