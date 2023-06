Vietato andar per funghi dove c'è la peste suina

La tanta pioggia di maggio è stata una manna per i funghi. Dopo quasi due anni di magra, proprio a causa della siccità, sono in tanti gli appassionati che si preparano a percorrere i boschi in cerca di porcini e altre specie.

Ma ora la ripresa di questa attività si scontra in alcune zone con la realtà della peste suina. Il rischio infatti è che gli appassionati di funghi possano diffondere il virus muove dosi nelle zone infette. Proprio per questo l'ordinanza del commissario per l'emergenza ha posto vincoli stringenti per la raccolta di funghi, che è espressamente vietata a chi non è residente nei comuni della zona di restrizione, un centinaio solo nell'alessandrino.

Ci sono però delle deroghe: i villeggianti che posseggono una casa nella zona rossa sono autorizzati alla raccolta di funghi seguendo una serie di regole. Tra queste c'è la necessità di disinfettarsi prima di lasciare la zona infetta, usare calzari usa e getta sulla scarpe o cambiarle appena usciti dal bosco e poi disinfettarle a casa.