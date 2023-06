Vigili del fuoco, una notte di lavoro contro le fiamme ad Avigliana

Il deposito abbandonato della ex azienda di rifiuti Ecoieda di Avigliana è stato divorato dalle fiamme per tutta la notte.

Dalle 21 di ieri sera si sono concluse all’alba di oggi le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Le fiamme hanno interessato un capannone in stato di abbandono di circa 600 m² utilizzato come deposito di rifiuti di vario genere. Sul posto anche il personale tecnico dell’Arpa per il monitoraggio di eventuali danni ambientali. Nelle prossime ore l'agenzia regionale per l'ambiente dovrà stabilire gli effetti sull'aria di Avigliana. E' stato attivato il piano prefettizio per il rischio di danni ambientali.

E poco fa l'Arpa ha scritto: “Fuori dell'area dell'incendio, ma sempre nei pressi del capannone i valori risultavano nella norma 200 ppb di COV, 300 ppm di CO2 e zero di ossido di etilene. Nella giornata di oggi verranno effettuati ulteriori accertamenti”