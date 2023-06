Violenze in carcere a Biella, revocata la sospensione dei 23 agenti indagati

Il Tribunale del Riesame di Torino ha revocato la sospensione nei confronti di 23 agenti della polizia penitenziaria accusati a marzo del reato di tortura di stato. Un'ipotesi non condivisa dai giudici che hanno riconosciuto, invece, i reati di lesioni e di abuso di autorità che non consentono l'adozione di misure cautelari. Per tali reati - sottolineano però i giudici - si dovrebbe prevedere "un trattamento sanzionatorio più severo", specie per gli abusi commessi in carcere dalla polizia penitenziaria sui detenuti (se non rientrano nei casi di tortura).