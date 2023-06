Vivaio Gardenville alle porte di Biella distrutto da un incendio

E' stato distrutto dalle fiamme il Gardenville di Gaglianico, l'enorme vivaio alle porte di Biella. L'allarme incendio è scattato all'alba, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Biella che hanno iniziato le operazioni di spegnimento. All'interno oltre a piante e articoli per il giardinaggio erano presenti anche uccelli, roditori e pesci d'acqua dolce. Presenti nelle fasi di emergenza del rogo anche carabinieri, polizia locale e personale della questura di Biella. Sul posto i tecnici dell'Arpa allertati per l'enorme colonna di fumo che si è alzata. Il sindaco della vicina Candelo Paolo Gelone spiega: "Sono in contatto con Arpa. Al momento non sono ancora disponibili i risultati delle analisi. In questi casi si consiglia prudenzialmente di tenere le finestre chiuse (almeno nelle aree più vicine) pur non essendoci una situazione emergenziale, proprio in attesa dei risultati. La situazione appare comunque in evidente miglioramento".