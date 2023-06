Tragica notte a Volvera, ragazzo muore investito sulle strisce

Assume alcol e sostanze stupefacenti, investe con l'auto due persone: un morto. Autore arrestato. Dramma nella notte a Volvera (Torino). Andrea Boggia, 24 anni, operaio con precedenti penali, con la sua BMW 120D ha investito sue persone mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Si tratta di Mattia Rocco Casazzo, 22 anni, e di Ramona Brancale, 19. Il fatto è avvenuto a Volvera, all'incrocio tra via Bruino e strada Orbassano. Mattia Rocco Casazzo, operaio residente a Frossasco, è stato sbalzato per 40 metri. E' morto sul colpo. Ramona Brancale, di Volvera, è stata ricoverata all'ospedale San Luigi di Orbassano con una frattura alla spalla destra. L'autore, Andrea Boggia, è stato arrestato ed è risultato positivo al test sulla presenza di sostanze alcoliche e stupefacenti nel sangue.

Indagini in corso

I Carabinieri hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso e hanno proceduto all'arresto del 24enne, il quale è attualmente detenuto presso la casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, in attesa di essere interrogato e processato dall'autorità giudiziaria. Sono in corso indagini per determinare le circostanze esatte dell'incidente e accertare eventuali responsabilità aggiuntive.