Willie Peyote testimone in difesa di Askatasuna

Il rapper Willie Peyote, nome

d'arte di Guglielmo Bruno, 37 anni, è comparso oggi in tribunale

a Torino in qualità di testimone, chiamato dalla difesa, al

processo contro il centro sociale Askatasuna, dove alcuni

attivisti sono imputati di associazione per delinquere.

Nei giorni scorsi un'analoga testimonianza era stata resa dal disegnatore

Zerocalcare, anche lui chiamato a deporre dagli avvocati difensori.



Il musicista, rispondendo alle domande di uno degli avvocati,

Roberto Lamacchia, ha spiegato di avere "da molto tempo"

contatti con il sodalizio: "L'ho frequentato come ascoltatore di

concerti. Poi mi è capitato di suonarci, senza mai percepire un

compenso, e, in seguito, di partecipare a qualche incontro

dedicato a temi sociali al quale ero invitato come esponente

artistico torinese. A volte ci passavo semplicemente per una

birra".

Nel maggio del 2015 ad Askatasuna tenne un'esibizione che si

rivelò importante per la sua carriera: "Fu un evento cui

partecipò un numero di persone per me inusuale. Era la prima

volta". Nel 2022 Willie Peyote fu una delle star di un

'concertone' non autorizzato di Askatasuna: "So che per questo

sono stato denunciato. Sto aspettando notizie sull'esito del

procedimento". Il musicista ha anche ricordato le presenze al

Festival Alta Felicità in Valle di Susa, sempre a titolo

gratuito, "in solidarietà al movimento No Tav".