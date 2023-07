Giornata da incorniciare per la boxe piemontese. Il 25enne astigiano Etinosa Oliha ha conquistato la cintura dei 72,5 kg del titolo IBO dei pesi medi, prima volta per un italiano. Il match, sul ring del Wuppeertal in Germania, lo ha visto battere ai punti il cileno Julio Alamos in tre round, chiusi uno per 116 a 112 e due 115 a 113. Alamos ha terminato con il naso fratturato.