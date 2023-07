200 scatti di Dorothea Lange per scoprire crisi e povertà nell'America degli anni 30

La crisi economica, emergenza climatica e migrazioni. La fotografa Dorothea Lange ne parlava attraverso i suoi scatti nell'America dagli anni 30. Al centro italiano per la fotografia di Camera una mostra propone le sue immagini più famose.

Sguardi intensi, teatralità dei gesti, spazi sconfinati.

E' la fotografia di Dorothea Lange che ha trasformato l'osservazione della realtà in arte.

Vita di campagna e di città. Contadini costretti dalla siccità a lasciare i loro campi ma anche la grande città. New York o San Francisco con

Foto le sue diventate iconiche. una su tutte the Migrant Mother. Lo scatto è del 1936 in California. Al centro Florence Owens Thompson, 32 anni, operaia, madre di sette figli.

Dietro ogni immagine una storia ed è per questo che le foto di Dorothea Lange continuano a parlare anche al mondo di oggi.