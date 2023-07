Biella, un 84enne ( benestante e incensurato) è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e stalking. Ad accusarlo una donna di 60 anni che vive in una cascina di proprietà dell'uomo. Il pensionato ha conosciuto la donna proprio per la sistemazione in cascina, maturando via via sentimenti non ricambiati e dando inizio, questa l'accusa, ad atti persecutori e alla violenza.