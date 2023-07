A Domobianca i migliori del rimbalzello

Tutti abbiamo provato almeno una volta a far rimbalzare un sasso sull'acqua, sfidando amici e parenti. Ma c'è chi ne ha fatto addirittura una competizione, con il campionato italiano di Rimbalzello, il gioco di abilità che consiste nel far rimbalzare un sasso sul pelo dell’acqua per fargli compiere la maggior distanza. La competizione sulle acque del lago dell’Alpe Casalavera nella località turistica di Domobianca, a 1600 metri di altezza.

Un'occasione di festa e divertimento per una stazione sciistica a due passi da Domodossola che si reinventa in estate. Una natura ancora incontaminata per gli appassionati di montagna e per chi ama fare sport in quota.

Le regole

La gara si svolge su due manches: la prima, di qualificazione comincerà verso le 11 del mattino e vedrà i partecipanti alternarsi su una piattaforma appositamente realizzata per tentare la sorte con cinque tiri. Come avviene in gare simili che sono più comuni nel Nord Europa e nei Paesi di lingue inglese, non verrà misurato il numero dei rimbalzi ma la distanza che il sasso coprirà prima di affondare all’interno del campo gara che verrà limitato da una fila di boe. Tre rimbalzi sono comunque obbligatori per entrare in graduatoria. Alla sessione finale parteciperanno i dieci migliori qualificati.



Interviste a Stefano Bonetta, campione italiano di rimbalzello, Enrico Maria Corno, organizzatore, Giacomo Dolci, organizzatore