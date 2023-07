A Paesana il 43esimo Concerto di Ferragosto, come si arriva

Le note più alte tornano a invadere la Valle Po, a risuonare in quel Parco del Monviso che è patrimonio Unesco. L'appuntamento è per martedì 15 agosto 2023, ore 12.40. Quando il maestro Claudio Morbo darà il via al 43esimo Concerto sinfonico di Ferragosto, che si aprirà sulle note del Nabucco di Giuseppe Verdi.

Ecco tutte le istruzioni per salire ad alta quota e godersi dal vivo un appuntamento che è ormai tradizione e che fa della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente una bandiera.

STRADE CHIUSE

Le strade provinciali di accesso alla località Bric Lombatera (S.P. 269- Paesana-Pratoguglielmo e S.P 331 Pratoguglielmo-Pian Munè) saranno interdette al traffico, anche ciclopedonale, a partire dalla serata di lunedì 14 agosto e fino a conclusione dell’evento, così come le strade laterali di collegamento con le borgate. I residenti e titolari di seconde case potranno raggiungere le proprie abitazioni dietro esibizione di apposito pass, da richiedere al Comune di Paesana – ufficio Polizia locale. L’autorizzazione non potrà essere estesa-cedibile a terzi intenzionati a raggiungere le abitazioni di parenti e amici, i quali dovranno organizzarsi per raggiungere la località con il solo veicolo autorizzato.

LE NAVETTE

35 navette dell’operatore Grandabus faranno la spola tra Paesana (Piazza Piave) e il luogo del concerto a partire dalle ore 7 del 15 agosto. E’ già attiva la piattaforma di prevendita on line dei biglietti con formula andata/ritorno al prezzo agevolato di 8 euro a persona. Sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamente alle partenze il giorno dell’evento, con un piccolo incremento di prezzo.

Il sito dell’evento dista 5 minuti di cammino dalla fermata dei mezzi: seppur priva di dislivelli significativi, si tratta di una camminata in montagna, che richiede calzature adatte ad affrontare un fondo non regolare. Data l’assenza di ripari, si ricorda ai partecipanti l’importanza di cappelli e ombrelli, a protezione dagli agenti atmosferici.

IN BICICLETTA

Due possibilità di raggiungere il Bric Lombatera (1.390 metri sul livello del mare) in bicicletta attraverso percorso dedicato, grazie alla proposta comune strutturata da Valle Po Ebike e Vesulus- Porta di Valle:

In autonomia, seguendo il percorso segnalato via Erasca- Tournour (dislivello significativo di circa 800 m+, indicato a bikers esperti e ben allenati).

In gruppo, con mezzo proprio o noleggio ebike a prezzo agevolato. Le adesioni dovranno pervenire entro il giorno 12 agosto al 3715398670 o presso la Porta di Valle di Paesana – Via S.ta Croce, 4. Si ricorda che sarà assolutamente vietato il transito di biciclette sulle strade provinciali di accesso al luogo del Concerto, per tutta la durata della chiusura delle strade al traffico veicolare.

A PIEDI

Il percorso tracciato e segnalato per le biciclette sarà percorribile anche dai camminatori. Si segnala che, oltre al dislivello considerevole (partenza da Paesana quota 625 m. e arrivo al Bric Lombatera quota 1389 m.) l’itinerario presenta uno sviluppo di circa 13 km ed è quindi consigliato a camminatori allenati e ben equipaggiati. È prevista l’escursione con accompagnatore naturalistico, con partenza alle ore 8,30 da Paesana (bivio frazione Erasca).