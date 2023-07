A Torino lo spettacolo del trapezio e delle discipline aeree

A Torino dal 6 all’ 8 luglio l'emozione e la meraviglia delle discipline circensi ballant: trapezio, corda volante e cadre aérien. Sono le protagoniste di Oscillante, primo festival europeo dedicato a queste specialità, ospitato dal Centro internazionale per le arti circensi Spazio Flic nell’Area bunker. In programma due prime nazionali, spettacoli all’aperto, performance in sala e masterclass. Termina così la stagione del ventennale della Flic Scuola di circo di Torino.

Ospiti speciali

La principale compagnia ospite è il Collectif Malunés (Francia, Belgio) che presenta in prima nazionale lo spettacolo “We agree to disagree”, con musiche eseguite dal vivo, cadre aérie e trapezio ballant.