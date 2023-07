Accoltella uomo in casa, donna di 54 anni fermata per tentato omicidio

Una donna di 54 anni è in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio. E' sospettata di avere accoltellato nella notte un uomo di 56 anni in un alloggio di via Roma a Ronco Biellese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che si stanno occupando delle indagini. Il 56enne è stato soccorso dal 118 e portato in gravi condizioni in ospedale dove è stato sottoposto a un'intervento chirurgico e si trova ricoverato in rianimazione. Per la donna è scattato il fermo per tentato omicidio.