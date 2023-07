Act your job! Il bando per l'inserimento lavorativo dei giovani

Un bando dedicato a chi ha meno di 35 anni, per favorirne l'inserimento lavorativo. Si chiama "Act your job!" ed è una misura promossa dall'Assessorato al Lavoro e Formazione della Regione, indirizzata ai comuni. Scopo, fornire loro uno strumento per accompagnare i giovani verso un'occupazione stabile e di qualità, contribuendo ad abbattere il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. L'importo massimo finanziabile per ogni amministrazione comunale - che potrà presentare la domanda entro il prossimo 10 ottobre - è 25 mila euro, per un investimento complessivo regionale di 330 mila euro. I comuni potranno sviluppare progetti sperimentali, da soli o in partenariato, per gli under 35, dedicandoli alla consapevolezza e il potenziamento delle attitudini, attivando monitoraggi, laboratori e attività di formazione, promuovendo periodi di esperienza in azienda.