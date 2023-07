Addio a Isabella Verney, la prima miss Italia

È morta a Roma Isabella Verney. Nel 1939 fu la vincitrice del primo concorso di bellezza in Italia “Cinquemila lire per un sorriso”, da cui sarebbe poi nato Miss Italia. Era nata a Torino il 10 agosto 1925. Nel '39 il concorso era solo fotografico e la Verney aveva 14 anni. Dopo il successo ricevette molte offerte dal mondo del cinema, ma la sua famiglia rinunciò perché Isabella era troppo giovane. Nel dopoguerra, dal 1949 al1951, è stata modella per celebri sartorie.

La storia

Sul sito del concorso Miss Italia si legge l'inizio della sua avventura: "La mattina del 27 settembre 1939, a Torino, la signora Maria Margaria se ne va con la figlia Isabella a ritirare alcune foto nel negozio di Reimbrandt, in Via Volta. In quel momento è presente una fotografa che scherza con la bambina, 14 anni, occhi azzurri, sottile, delicata. La stuzzica: “Ti piacerebbe una foto?”. Lei non è interessata, ma poi acconsente. Il volto di Isabella è così straordinario che la mamma non resiste, prende la foto, la mette in una busta e la invia al concorso “Cinquemila per un sorriso”, antesignano di Miss Italia, di cui tanto si parla […]. Il 30 ottobre Isabella sente alla radio il suo nome: la vincitrice è lei".