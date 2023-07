Agenti aggrediti a bastonate durante un arresto

Due poliziotti sono rimasti feriti ieri sera a Torino durante un arresto. Gli agenti sono stati colpiti a bastonate da alcune persone dopo aver fermato un giovane senza patente alla guida di un camper.

Il ragazzo era appena scappato dopo che, sfrecciando a tutta velocità in corso Siracusa, si era quasi scontrato con la volante in servizio. Ma nel momento in cui gli agenti si sono avvicinati per identificarlo è scappato buttando giù una pensilina del bus e cercando protezione poco distante in uno spazio condiviso da altre famiglie nomadi.

Durante le fasi del fermo, nonostante un gruppo di altri nomadi cercava di ostacolare la polizia con i bastoni, alla fine il ragazzo è stato arrestato dagli agenti intervenuti, fortunatamente rimasti solo lievemente contusi.