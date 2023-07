Aggiornamento informatico blocca il CUP regionale, ferme prenotazioni di visite ed esami

La segnalazione arriva di prima mattina dalla ASL di Cuneo 1: impossibile prenotare visite ed esami sulla piattaforma regionale. I pazienti in coda già alle 8 costretti a rinunciare, vengono affissi cartelli per avvisare del problema tecnico. Il CUP conferma: un aggiornamento programmato del software nella notte tra il 5 e il 6 luglio si è prolungato fino alle 9 del mattino, e solo dalle 9.30 è stata ripristinata la funzionalità. Con disagi a macchia di leopardo che si sono protratti per alcune ore nelle varie ASL piemontesi. I tecnici assicurano il ritorno alla normalità dappertutto entro la tarda mattinata.