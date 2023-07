Aggrediscono senzatetto, denunciati due ragazzi di 15 e 16 anni

Due ragazzi di 15 e 16 anni sono stati denunciati dai Carabinieri di Collegno, nel Torinese, per avere picchiato due senzatetto. Secondo le testimonianze, i giovani hanno prima aggredito verbalmente e poi anche fisicamente le vittime, colpendole ripetutamente fino a farle cadere a terra. I due minorenni sono scappati, ma sono stati rintracciati non lontano dalla stazione ferroviaria dai militari, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all'ospedale di Rivoli, dove sono tuttora ricoverati, non in pericolo di vita. I due ragazzi sono stati affidati ai rispettivi genitori in attesa di ulteriori sviluppi delle indagini.